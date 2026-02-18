Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 02. 2026.
Ljubav: Osjeća se potreba za slobodom. Jedan susret budi optimizam. Iskrenost postaje ključ odnosa. Avanturistički duh dolazi do izražaja.
Posao: Otvara se nova perspektiva. Jedna ideja dobiva podršku. Moguća je suradnja s osobom iz daljine. Širi se profesionalni horizont.
Zdravlje: Energija je promjenjiva. Potreba za kretanjem je izražena. Pozitivan stav utječe na vitalnost. Umor brzo prolazi.
