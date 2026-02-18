Dnevni horoskop, Škorpion, 18. 02. 2026.

Ljubav: Strasti su naglašene. Jedna tajna izlazi na površinu. Povjerenje se stavlja na kušnju. Emocije su duboke i intenzivne.

Posao: Strategija postaje važna. Potezi se planiraju unaprijed. Financijska pitanja zahtijevaju oprez. Intuicija vodi prema pravoj odluci.

Zdravlje: Psihička snaga je izražena. Potisnute emocije traže izlaz. Regeneracija je moguća kroz mir. Unutarnja transformacija je u tijeku.