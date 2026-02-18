Dnevni horoskop, Ribe, 18. 02. 2026.

Ljubav: Romantično raspoloženje je naglašeno. Intuicija otkriva tuđe namjere. Jedan pogled govori više od riječi. Emocionalna povezanost jača.

Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Jedna ideja može biti prepoznata kao vrijedna. Financijska situacija traži oprez. Povjerenje u vlastiti osjećaj pokazuje se važnim.

Zdravlje: Osjetljivost je pojačana. Potreba za povlačenjem raste. San ima snažan utjecaj na energiju. Unutarnji mir donosi ravnotežu.