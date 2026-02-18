Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 02. 2026.
Ljubav: Neočekivani susreti unose svježinu. Emocije se izražavaju drugačije nego inače. Sloboda se cijeni više nego sigurnost. Odnosi dobivaju nepredvidiv ton.
Posao: Originalne ideje dolaze do izražaja. Netko pokazuje interes za vaše prijedloge. Promjena pravila igre postaje moguća. Inovativnost donosi prednost.
Zdravlje: Mentalna energija je snažna. Potrebna je ravnoteža između aktivnosti i odmora. Nervoza se može pojaviti iznenada. Smirenje donosi stabilnost.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
REAGIRAO I SAVEZ /
Otkriveno zašto je točno Vinicius pokrenuo kaos: Za sve je kriv igrač Benfice, Mourinho 'poludio'
KOJA KONKURENCIJA? /
Nitko im ne može ništa: Čudesni Nijemci uzeli zlato, srebro i broncu pa ispisali povijest