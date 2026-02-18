Dnevni horoskop, Vodenjak, 18. 02. 2026.

Ljubav: Neočekivani susreti unose svježinu. Emocije se izražavaju drugačije nego inače. Sloboda se cijeni više nego sigurnost. Odnosi dobivaju nepredvidiv ton.

Posao: Originalne ideje dolaze do izražaja. Netko pokazuje interes za vaše prijedloge. Promjena pravila igre postaje moguća. Inovativnost donosi prednost.

Zdravlje: Mentalna energija je snažna. Potrebna je ravnoteža između aktivnosti i odmora. Nervoza se može pojaviti iznenada. Smirenje donosi stabilnost.