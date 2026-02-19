Dnevni horoskop, Lav, 19. 02. 2026.

Ljubav: Iznenadni trenuci nježnosti bit će važno osvježenje. Moguće je da će se sve više osjećati duboka povezanost.

Posao: Veliki izazovi stoje pred vama, ali vaša energija bit će ključna u ostvarivanju ciljeva.

Zdravlje: Energija je na visokom nivou, ali važno je da ne zapostavite fizičku aktivnost.