Dnevni horoskop, Blizanci, 19. 02. 2026.

Ljubav: Neke skrivene emocije mogli bi izaći na površinu. Osjećat ćete se voljeno, ali i ranjivo.

Posao: Postoji tendencija da budete povučeni u poslovnim razgovorima. Važno je da ne prepuštate sve drugima.

Zdravlje: Pronaći balans između aktivnosti i opuštanja donosi vam nužnu stabilnost.