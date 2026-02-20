Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 20. 02. 2026.
Ljubav: Sklad u ljubavi dolazi s razumijevanjem potreba partnera. Iskoristite priliku za iskren razgovor.
Posao: Na radnom mjestu mogu se pojaviti neočekivane promjene. Ostanite fleksibilni i otvoreni za nove prijedloge.
Zdravlje: Uži izbor hrane može vam pomoći da se osjećate bolje. Danas se preporučuje veća pažnja prema prehrani.
