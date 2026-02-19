Dnevni horoskop, Strijelac, 19. 02. 2026.

Ljubav: Emocije će biti u stalnom porastu, ali potrebno je da budete strpljivi kako biste došli do boljeg razumijevanja.

Posao: Ponekad je bolje povući se iz rasprava i prepustiti situaciji da se prirodno razvija.

Zdravlje: Pozitivan dan za opuštanje i fizičku aktivnost koja donosi unutarnju ravnotežu.