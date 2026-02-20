Dnevni horoskop, Ovan, 20. 02. 2026.

Ljubav: Osjećaj slobode u ljubavi danas donosi olakšanje. Moguće su iznenadne promjene koje donose novu dinamiku u vašim odnosima.

Posao: Pozornost na detalje bit će ključna. Danas je pravi trenutak za povratak na nedovršene projekte.

Zdravlje: Više će se pažnje posvetiti fizičkoj aktivnosti. Opustite se kroz lagane vježbe koje vas mogu osvježiti.