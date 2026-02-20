Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 20. 02. 2026.
Ljubav: Vaš partner možda neće dijeliti vaš entuzijazam. Zadržite strpljenje i pokušajte shvatiti njegove ili njezine stavove.
Posao: Moguće je da će vam se pojaviti neočekivani zadaci. Pristupite im s odlukom da ćete ih obaviti najbolje što možete.
Zdravlje: Osjećaj iscrpljenosti može se javiti. Osvježite tijelo laganim vježbama i opuštanjem.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PRAVA RIJEKA /
Sanchez: 'Jako sam sretan, ali čeka nas težak uzvrat i težak niz utakmica'
VELIKA POBJEDA NA CIPRU /
Heroj Rijeke: 'Na golu sam da nešto obranim, ovo je tek prvo poluvrijeme'
50 GODINA NA SCENI /
Sanja Vejnović u Direktu: 'Kada te vole mrziti, znači da si dobro napravio posao'
MEDIJI DOZNAJU /
Britanija nije dozvolila američki napad na Iran iz dvije baze, uključujući Diego Garciu?
JAKO ĆE NEDOSTAJATI /
Težak zadatak postao još teži: Dinamo u uzvratu protiv Genka bez ključnog igrača