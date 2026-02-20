Dnevni horoskop, Lav, 20. 02. 2026.

Ljubav: Vaš partner možda neće dijeliti vaš entuzijazam. Zadržite strpljenje i pokušajte shvatiti njegove ili njezine stavove.

Posao: Moguće je da će vam se pojaviti neočekivani zadaci. Pristupite im s odlukom da ćete ih obaviti najbolje što možete.

Zdravlje: Osjećaj iscrpljenosti može se javiti. Osvježite tijelo laganim vježbama i opuštanjem.