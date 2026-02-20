Dnevni horoskop, Rak, 20. 02. 2026.

Ljubav: Moguće su male nesuglasice s voljenom osobom. Bit će potrebno pokazati strpljenje i razumijevanje.

Posao: Na radnom mjestu dolazi do stabilnosti. Iskoristite ovo razdoblje za dovođenje u red svih obveza.

Zdravlje: Tjelesna aktivnost bit će korisna. Lagane šetnje mogu vam pomoći da se opustite.