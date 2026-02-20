Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 20. 02. 2026.
Ljubav: Moguće je da ćete se osjećati nesigurno u ljubavi. Povjerite se osobi kojoj vjerujete, to će vam pomoći.
Posao: Uspjeh u poslu dolazi nakon napornog rada. Moguće su promjene, ali će se sve uskoro smiriti.
Zdravlje: Fizička aktivnost pomoći će vam da se oslobodite napetosti. Potrebno je posvetiti se svom tijelu.
