Dnevni horoskop, Škorpion, 20. 02. 2026.

Ljubav: Moguće je da ćete se osjećati nesigurno u ljubavi. Povjerite se osobi kojoj vjerujete, to će vam pomoći.

Posao: Uspjeh u poslu dolazi nakon napornog rada. Moguće su promjene, ali će se sve uskoro smiriti.

Zdravlje: Fizička aktivnost pomoći će vam da se oslobodite napetosti. Potrebno je posvetiti se svom tijelu.