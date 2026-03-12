Ella pokazala kakvu kuću želi, a jedan detalj potpuno raspametio pratitelje: 'Ovo svi želimo'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik (35), ponovno je zaokupila pažnju javnosti svojom najnovijom objavom. U videu koji je podijelila sa svojim pratiteljima, Ella je dokumentirala svoju potragu za zemljištem, no ono što je uslijedilo iznenadilo je i nasmijalo mnoge. Iako prolazi kroz turbulentno razdoblje obilježeno dugotrajnim procesom razvoda, Ella ne gubi svoj prepoznatljivi duh i kreativnost, te otvoreno mašta o svom budućem domu iz snova.

Nekonvencionalna arhitektonska rješenja

U videu, Ella Dvornik vodi svoje pratitelje na avanturu razgledavanja građevinskih zemljišta u Istri, točnije na lokacijama u Balama i Kanfanaru. Ipak, odmah na početku opisa objave razjasnila je situaciju: "Prvo: ne tražim zemljište u Istri (gledala sam po okolici Zagreba al sam našla), ovo je bilo čisto jer mi je bilo usput i dosadno." Ova potraga je, čini se, bila samo zabavna digresija, s obzirom na to da je Ella nedavno objavila kako traži zemljište za izgradnju novog doma, simbolizirajući time početak novog životnog poglavlja.

Najzabavniji dio videa uslijedio je kada je Ella odlučila vizualizirati kako bi njezina kuća iz snova mogla izgledati na jednom od tih zemljišta. Uz pomoć umjetne inteligencije, stvorila je nekoliko impresivnih i prilično nekonvencionalnih arhitektonskih rješenja. Prvi prijedlog bila je moderna staklena kuća s bazenom i ogromnim toboganom koji se spušta s krovne terase. Drugi, još odvažniji dizajn, opisala je kao "modernu teletubies kuću", futurističku građevinu organskih, zaobljenih linija koja se savršeno stapa s prirodom.

Oduševila pratitelje

Njezini su pratitelji s oduševljenjem reagirali na ove kreativne ideje. "Mislila sam da samo ja maštam o kućici iz Zvonka. Tobogan svi želimo! Pogotovo kad prijeđemo tridesetu", jedan je od komentara s kojim su se mnogi složili. Drugi su se našalili na račun njezine bujne mašte: "Ja molim da dobiješ na lotu, znam da bi sagradila lijepu kućicu i uživala u njoj sa svojim curkama". Ella se i sama nadovezala na to, zaključivši video šaljivom porukom da bi se svi trebali moliti da ona ne dobije na lotu jer bi tada njezine lude ideje postale stvarnost.

Iako je njezina potraga za zemljištem u okolici Zagreba završena, njezini pratitelji sada s nestrpljenjem iščekuju vidjeti hoće li se odvažiti i u stvarnosti realizirati barem djelić svojih maštovitih ideja, poput neizostavnog tobogana.

