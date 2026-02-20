Dnevni horoskop, Vaga, 20. 02. 2026.

Ljubav: Danas je povoljan dan za ulazak u dublje razgovore s voljenom osobom. Emocionalna povezanost će rasti.

Posao: Na radnom mjestu doći će do manjih zastoja. Potrudite se ostati smireni i fokusirani na dugoročne ciljeve.

Zdravlje: Umor može biti prisutan, stoga se pobrinite za kvalitetan odmor i opuštanje.