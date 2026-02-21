Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 21. i 22. 02. 2026.
Ljubav: Očekuje se neočekivano uzbuđenje u ljubavi. Tajna veza može donijeti iznenadna otkrića koja mijenjaju perspektivu. Važno je osluškivati osjećaje, jer povjerenje može biti ključna komponenta ovog vikenda.
Posao: Profesionalni izazovi dolaze iznenada, ali mogu otvoriti vrata novim mogućnostima. Iako se čini da je sve neizvjesno, važno je usmjeriti energiju na dugoročne ciljeve.
Zdravlje: Energija je u porastu, ali umor se može pojaviti ako se previše forsira. Slušanje tijela i uzimanje trenutka za opuštanje bit će od velike koristi.
Snovi i vizije: Moguće je da će snovi nositi snažne poruke, možda vas podsjećajući na stvari koje ste zaboravili ili zanemarili u prošlosti.
