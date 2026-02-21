FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 21. i 22. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Ovan, 21. i 22. 02. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Očekuje se neočekivano uzbuđenje u ljubavi. Tajna veza može donijeti iznenadna otkrića koja mijenjaju perspektivu. Važno je osluškivati osjećaje, jer povjerenje može biti ključna komponenta ovog vikenda.

Posao: Profesionalni izazovi dolaze iznenada, ali mogu otvoriti vrata novim mogućnostima. Iako se čini da je sve neizvjesno, važno je usmjeriti energiju na dugoročne ciljeve.

Zdravlje: Energija je u porastu, ali umor se može pojaviti ako se previše forsira. Slušanje tijela i uzimanje trenutka za opuštanje bit će od velike koristi.

Snovi i vizije: Moguće je da će snovi nositi snažne poruke, možda vas podsjećajući na stvari koje ste zaboravili ili zanemarili u prošlosti.

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx