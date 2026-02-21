Dnevni horoskop, Bik, 21. i 22. 02. 2026.

Ljubav: Intimnost i razumijevanje dolaze u prvi plan. Partnerova pažnja donosi mir i sigurnost. Razgovori o budućnosti mogu postaviti temelje za nešto značajno.

Posao: Pred vama je prilika da pokažete svoje sposobnosti na polju rada. Uspjeh neće doći odmah, ali trud će se isplatiti. Preporučuje se održavanje profesionalnih granica.

Zdravlje: Zdravlje je stabilno, ali povremeni trenuci stresa mogu uzrokovati napetost. Pokušajte se opustiti kroz lagane fizičke aktivnosti.

Snovi i vizije: San o dugoročnim ciljevima može vam donijeti jasniji uvid u smjer kojim želite krenuti.