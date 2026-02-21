FREEMAIL
Dnevni horoskop, Blizanci, 21. i 22. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 21. i 22. 02. 2026.
Foto:

Ljubav: Ovaj vikend donosi promjene u dinamici odnosa. Biti otvoren za nove pristupe može otvoriti vrata prema većoj harmoniji. Dajte sebi i partneru prostor za rast.

Posao: Karmičke situacije na poslu mogu se pojaviti, potičući vas da preispitate svoje odluke. Uspjeh dolazi uz fleksibilnost i prilagodljivost.

Zdravlje: Umor od mentalnog napora može biti prisutan. Povremene pauze za opuštanje donijet će vam ravnotežu.

Snovi i vizije: Vizije o osobnim granicama mogu biti snažnije nego inače. Poslušajte ih, jer mogu donijeti odgovore na nesigurnosti koje ste osjećali.

