Dnevni horoskop, Lav, 21. i 22. 02. 2026.

Ljubav: Osjećaj ljubavi i privlačnosti bit će intenzivan. No, neizvjesnost u vezi može vas natjerati da se povučete i razmislite o prioritetima.

Posao: Novi projekti dolaze u vaš život, ali uz njih dolaze i nesigurnosti. Slušajte svoje instinkte jer ćete imati priliku donijeti važne odluke koje utječu na vaš poslovni put.

Zdravlje: Tjelesna energija će biti visoka, ali stres može nagomilati napetost. Preporučuje se fizička aktivnost koja opušta.

Snovi i vizije: Snovi će biti prepuni simbolike. Preporučuje se analizirati ih jer mogu ukazivati na važne promjene u osobnom životu.