Dnevni horoskop, Djevica, 21. i 22. 02. 2026.

Ljubav: Vaši osjećaji bit će na testu. Iako bi mogli osjećati nesigurnost, duboka unutarnja spoznaja može vam pomoći da se povežete s partnerom na dubljoj razini.

Posao: Profesionalni uspjeh bit će postignut kroz vašu predanost i preciznost. Važno je biti strpljiv, jer se vaša predanost nagrađuje na duže staze.

Zdravlje: Mogući su povremeni trenuci slabosti zbog stresa. Neka vas to podsjeti da treba balansirati između rada i opuštanja.

Snovi i vizije: Moguće je da ćete imati snažan san o osobnoj transformaciji. Ove vizije mogu vam pomoći da se usmjerite prema novim ciljevima.