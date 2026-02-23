Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 23. 02. 2026.
Ljubav: Intimnost će biti naglašena, a dan donosi mnogo nježnosti. Mogućnost za produbljivanje odnosa s partnerom je velika.
Posao: Razmišljanja o poslovnim projektima bit će plodna. Slušajte intuiciju, jer ona vas može dovesti do dobrih rješenja.
Zdravlje: Neke unutarnje tenzije mogu uzrokovati fizički umor. Opuštanje i mentalni odmor ključni su za dobar početak tjedna.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'BILA SU TO DVA NEZABORAVNA TJEDNA' /
Svečano zatvorene Zimske olimpijske igre, evo tko je nosio hrvatsku zastavu
TEŠKA NOĆ /
Luka u moru prosječnosti: Evo što Talijani nakon debakla pišu o Modriću
FRUSTRACIJA I NEMOĆ /
Pogledajte što je Tudor izvodio u prvoj utakmici na klupi Tottenhama: 'Jako tužan, jako ljut'
VAL NASILJA /
Ovo je mjesto gdje je ubijen zloglasni El Mencho: Meksiko u plamenu nakon smrti tajanstvenog narkobossa
'NISAM OPTIMIST' /
Od mira dalji nego ikad: Božo Kovačević o tome kakvu igru igra Washington i zašto Putin ne odustaje?