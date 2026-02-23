Dnevni horoskop, Rak, 23. 02. 2026.

Ljubav: Intimnost će biti naglašena, a dan donosi mnogo nježnosti. Mogućnost za produbljivanje odnosa s partnerom je velika.

Posao: Razmišljanja o poslovnim projektima bit će plodna. Slušajte intuiciju, jer ona vas može dovesti do dobrih rješenja.

Zdravlje: Neke unutarnje tenzije mogu uzrokovati fizički umor. Opuštanje i mentalni odmor ključni su za dobar početak tjedna.