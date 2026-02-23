Dnevni horoskop, Blizanci, 23. 02. 2026.

Ljubav: Danas biste mogli biti suočeni s izazovima u komunikaciji. Ne jasno izražavanje želja moglo bi izazvati nesporazume.

Posao: Nove poslovne ideje koje se pojavljuju mogu biti ključne za vašu profesionalnu budućnost. Budite otvoreni za promjene.

Zdravlje: Zdravlje će biti stabilno, ali neka vas ne iznenade iznenadni umor. Razmislite o tome kako si olakšati svakodnevne obaveze.