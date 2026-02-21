Dnevni horoskop, Ribe, 21. i 22. 02. 2026.

Ljubav: Romantični trenutci donose dublje povezanosti s partnerom. No, moguće su nesigurnosti koje će vas natjerati na dublje razmišljanje.

Posao: U profesionalnom životu pojavljuje se prilika koja se ne smije propustiti. Iako ćete biti na kušnji da previše riskirate, opreznost će donijeti bolje rezultate.

Zdravlje: Zdravlje je stabilno, ali emocionalne turbulencije mogu utjecati na vašu fizičku energiju. Meditacija i introspekcija mogu vam donijeti olakšanje.

Snovi i vizije: Snovi o vašim željama mogu vas inspirirati da poduzmete akciju. Vizije će biti jasne, ali morate obratiti pažnju na detalje.