Dnevni horoskop, Vodenjak, 21. i 22. 02. 2026.

Ljubav: Ovaj vikend donosi osjećaj slobode i strasti. Spontanost može biti put prema dubljoj povezanosti, ali i prema neočekivanim izazovima.

Posao: Na poslu se očekuju nepredviđene promjene, ali prilagodljivost može otvoriti nove mogućnosti. Biti otvoren za nove pristupe bit će korisno.

Zdravlje: Energetska ravnoteža može biti poremećena stresom. Pronađite trenutke mira i opuštanja kako biste obnovili snagu.

Snovi i vizije: Snove o promjenama treba shvatiti kao poziv na rast. Vizije mogu pomoći u usmjeravanju prema budućim ciljevima.