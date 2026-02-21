Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 21. i 22. 02. 2026.
Ljubav: U ljubavi ćete osjećati sigurnost, ali istovremeno će se pojaviti želja za većom slobodom. Razgovor s partnerom bit će ključ za pronalaženje ravnoteže.
Posao: Na poslovnom planu može se pojaviti izazov koji će zahtijevati ozbiljan pristup. Strpljenje će biti nagrađeno.
Zdravlje: Zdravlje će biti u porastu, ali morate paziti na preopterećenje. Osvježite rutinu tjelovježbe za optimalno stanje.
Snovi i vizije: Snove o prošlim greškama treba shvatiti kao priliku za osobnu transformaciju.
