Dnevni horoskop, Škorpion, 21. i 22. 02. 2026.

Ljubav: Ovaj vikend donosi potrebu za dubljim razumijevanjem partnerovih osjećaja. Komunikacija može biti ključ za izgradnju čvršćih temelja.

Posao: Očekuje se da ćete se suočiti s izazovima na poslu, no vaša sposobnost da se nosite s nepredvidivim situacijama bit će na testu.

Zdravlje: Zdravlje će biti stabilno, ali važno je osigurati si dovoljno vremena za opuštanje. Pretjerivanje može dovesti do iscrpljenosti.

Snovi i vizije: Snovi će biti jasni i intenzivni, donoseći vam nova učenja o vlastitim strahovima i nesigurnostima.