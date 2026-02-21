FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 21. i 22. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 21. i 22. 02. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Ovaj vikend donosi potrebu za dubljim razumijevanjem partnerovih osjećaja. Komunikacija može biti ključ za izgradnju čvršćih temelja.

Posao: Očekuje se da ćete se suočiti s izazovima na poslu, no vaša sposobnost da se nosite s nepredvidivim situacijama bit će na testu.

Zdravlje: Zdravlje će biti stabilno, ali važno je osigurati si dovoljno vremena za opuštanje. Pretjerivanje može dovesti do iscrpljenosti.

Snovi i vizije: Snovi će biti jasni i intenzivni, donoseći vam nova učenja o vlastitim strahovima i nesigurnostima.

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx