Dnevni horoskop, Strijelac, 21. i 22. 02. 2026.

Ljubav: Ljubav će biti u mirnom, ali stabilnom tonu. Izbjegavajte nesporazume kroz previše analiziranja situacije. Povjerenje u partnera bit će ključ za harmoniju.

Posao: Poslovna situacija zahtijeva vašu fleksibilnost. Usporite tempo i iskoristite priliku da bolje sagledate svoje ciljeve i put prema njima.

Zdravlje: Povećana energija može vas motivirati, ali postoji rizik od pretjerivanja. Preporučuje se odmor kako biste sačuvali ravnotežu.

Snovi i vizije: Snovi o karijeri mogu vam donijeti uvide o smjeru koji biste trebali slijediti. Vizije mogu pomoći u razjašnjavanju vaših prioriteta.