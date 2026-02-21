Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 21. i 22. 02. 2026.
Ljubav: Ljubav će biti u mirnom, ali stabilnom tonu. Izbjegavajte nesporazume kroz previše analiziranja situacije. Povjerenje u partnera bit će ključ za harmoniju.
Posao: Poslovna situacija zahtijeva vašu fleksibilnost. Usporite tempo i iskoristite priliku da bolje sagledate svoje ciljeve i put prema njima.
Zdravlje: Povećana energija može vas motivirati, ali postoji rizik od pretjerivanja. Preporučuje se odmor kako biste sačuvali ravnotežu.
Snovi i vizije: Snovi o karijeri mogu vam donijeti uvide o smjeru koji biste trebali slijediti. Vizije mogu pomoći u razjašnjavanju vaših prioriteta.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
LETE MOLOTOVLJEVI KOKTELI /
Optužbe za korupciju izazvale sukobe između policije i prosvjednika: 'Rami su dani odbrojani'
PRIMIRJE UGROŽENO? /
Eksplozije odjeknule Bliskim istokom: Najmanje šest mrtvih, deseci ranjenih
UZNEMIRUJUĆI PRIZORI /
Strašne scene: Briše se krv s leda, klizaljka joj prerezala lice, dvorana zanijemila
ŠTO JE ISTINA? /
Imao je samo 27 godina: Tragična smrt prerano ugašene zvijezde i dalje otvara brojna pitanja
STRAH OD ESKALACIJE /
Amerikanci evakuiraju vojnike iz baza u Kataru i Bahreinu: Udar na Iran je pitanje dana?