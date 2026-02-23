Dnevni horoskop, Ovan, 23. 02. 2026.

Ljubav: Ovaj dan donosi osjećaj bliskosti i povezanosti s voljenom osobom. Postoji mogućnost da se otvore nova vrata u komunikaciji.

Posao: U profesionalnom životu, pred vama su izazovi koji zahtijevaju brzu prilagodbu. Važno je biti otvoren za nova rješenja.

Zdravlje: Fizička aktivnost i opuštanje bit će ključni za održavanje ravnoteže. Neka vam dan donese unutarnji mir.