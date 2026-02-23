Dnevni horoskop, Bik, 23. 02. 2026.

Ljubav: Romantična energija danas donosi mogućnost dubljeg povezivanja s partnerom. Razgovori koji slijede bit će ključni za jačanje odnosa.

Posao: Osjećaj da ste na pravom putu u karijeri donosi novu motivaciju. Iskoristite priliku za napredak, ali ne forsirajte previše.

Zdravlje: U fizičkom smislu, osjećat ćete se energičnije. Dobar je trenutak za uvodjenje novih navika koje pozitivno utječu na tijelo.