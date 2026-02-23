Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 23. 02. 2026.
Ljubav: Romantična energija danas donosi mogućnost dubljeg povezivanja s partnerom. Razgovori koji slijede bit će ključni za jačanje odnosa.
Posao: Osjećaj da ste na pravom putu u karijeri donosi novu motivaciju. Iskoristite priliku za napredak, ali ne forsirajte previše.
Zdravlje: U fizičkom smislu, osjećat ćete se energičnije. Dobar je trenutak za uvodjenje novih navika koje pozitivno utječu na tijelo.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'BILA SU TO DVA NEZABORAVNA TJEDNA' /
Svečano zatvorene Zimske olimpijske igre, evo tko je nosio hrvatsku zastavu
TEŠKA NOĆ /
Luka u moru prosječnosti: Evo što Talijani nakon debakla pišu o Modriću
FRUSTRACIJA I NEMOĆ /
Pogledajte što je Tudor izvodio u prvoj utakmici na klupi Tottenhama: 'Jako tužan, jako ljut'
VAL NASILJA /
Ovo je mjesto gdje je ubijen zloglasni El Mencho: Meksiko u plamenu nakon smrti tajanstvenog narkobossa
'NISAM OPTIMIST' /
Od mira dalji nego ikad: Božo Kovačević o tome kakvu igru igra Washington i zašto Putin ne odustaje?