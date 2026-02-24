Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 02. 2026.
Ljubav: Sloboda se nameće kao važna tema. Jedan razgovor otvara nova pitanja. Emocije se izražavaju spontano. Optimizam vraća vjeru u odnos.
Posao: Pojavljuje se prilika za širenje horizonta. Planovi dobivaju jasniji smjer. Ambicija raste. Financijska perspektiva se poboljšava.
Zdravlje: Potreba za kretanjem je naglašena. Višak energije traži izlaz. Umor se smanjuje kroz aktivnost. Mentalna jasnoća se vraća.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRUTALNA SMRT NA GROBLJU /
Tinejdžerica (14) na smrt izbola nepoznatu ženu pa policiji pokazala snimku ubojstva
KRAJ AVANTURE /
Sopić otkrio kako je prošao razgovor s predsjednicom Osijeka: 'To sam joj rekao'
'IMA PRAVO, ALI...' /
Pavliček: 'Nepomljivo mi je da nisam obaviješten o dolasku premijera Srbije u Vukovar'
MOOOLIM!? /
Kineski AI frapirao Hollywood, nerealno je što može: Ovako je napravio borbu Tysona i Alija
OSJETNO ZATOPLJENJE /
Stiglo je proljeće? Meteorologinja otkrila može li se vratiti zima: 'Evo što kažu prognoze'