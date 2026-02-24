Dnevni horoskop, Strijelac, 24. 02. 2026.

Ljubav: Sloboda se nameće kao važna tema. Jedan razgovor otvara nova pitanja. Emocije se izražavaju spontano. Optimizam vraća vjeru u odnos.

Posao: Pojavljuje se prilika za širenje horizonta. Planovi dobivaju jasniji smjer. Ambicija raste. Financijska perspektiva se poboljšava.

Zdravlje: Potreba za kretanjem je naglašena. Višak energije traži izlaz. Umor se smanjuje kroz aktivnost. Mentalna jasnoća se vraća.