Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 24. 02. 2026.
Ljubav: U odnosima se osjeća pojačana strast, ali i potreba za dubljim razumijevanjem. Izgovorene riječi dobivaju veću težinu nego inače. Nešto prešućeno izlazi na površinu. Emocije su intenzivne i teško ih je ignorirati.
Posao: Na poslovnom planu primjećuje se promjena dinamike. Preuzete obveze sada se promatraju iz drugačije perspektive. Ambicija raste, ali i odgovornost. Financijska pitanja dolaze u prvi plan.
Zdravlje: Energija varira tijekom dana. Tijelo šalje suptilne znakove umora. Potreba za unutarnjim mirom postaje naglašena. Psihička stabilnost pokazuje se ključnom.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRUTALNA SMRT NA GROBLJU /
Tinejdžerica (14) na smrt izbola nepoznatu ženu pa policiji pokazala snimku ubojstva
KRAJ AVANTURE /
Sopić otkrio kako je prošao razgovor s predsjednicom Osijeka: 'To sam joj rekao'
'IMA PRAVO, ALI...' /
Pavliček: 'Nepomljivo mi je da nisam obaviješten o dolasku premijera Srbije u Vukovar'
MOOOLIM!? /
Kineski AI frapirao Hollywood, nerealno je što može: Ovako je napravio borbu Tysona i Alija
OSJETNO ZATOPLJENJE /
Stiglo je proljeće? Meteorologinja otkrila može li se vratiti zima: 'Evo što kažu prognoze'