Ovan

Dnevni horoskop, Ovan, 24. 02. 2026.

Ljubav: U odnosima se osjeća pojačana strast, ali i potreba za dubljim razumijevanjem. Izgovorene riječi dobivaju veću težinu nego inače. Nešto prešućeno izlazi na površinu. Emocije su intenzivne i teško ih je ignorirati.

Posao: Na poslovnom planu primjećuje se promjena dinamike. Preuzete obveze sada se promatraju iz drugačije perspektive. Ambicija raste, ali i odgovornost. Financijska pitanja dolaze u prvi plan.

Zdravlje: Energija varira tijekom dana. Tijelo šalje suptilne znakove umora. Potreba za unutarnjim mirom postaje naglašena. Psihička stabilnost pokazuje se ključnom.

