Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 23. 02. 2026.
Ljubav: Danas biste mogli osjetiti nostalgiju prema prošlim ljubavima ili vezama. Pokušajte se fokusirati na sadašnji trenutak.
Posao: Poslovni izazovi koji se pojavljuju danas mogu biti iscrpljujući, no vaš pragmatičan pristup bit će ključ za rješenje.
Zdravlje: Opustite se i dopustite si trenutke mira. Umor bi mogao biti prisutan, pa je važno obratiti pozornost na vlastitu energiju.
