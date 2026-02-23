Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 23. 02. 2026.
Ljubav: Danas biste mogli osjetiti potrebu za većom slobodom u vezi. Uključite partnera u svoje planove i izbjegnite nesporazume.
Posao: Poslovni planovi će se razvijati brže nego što ste očekivali. Ne zaboravite na suradnju s drugima za postizanje ciljeva.
Zdravlje: Zdravlje će biti dobro, no obratite pažnju na ravnotežu između aktivnosti i odmora. Briga o sebi bit će ključna za održavanje energije.
