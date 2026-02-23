Dnevni horoskop, Vaga, 23. 02. 2026.

Ljubav: Djelovat ćete zavodljivo i privući pažnju. Moguće je novo prijateljstvo ili početak romantične veze.

Posao: U profesionalnom životu, rješenja će biti jasna ako zadržite hladnu glavu. Razmislite o tome što želite postići na duže staze.

Zdravlje: Bit ćete puni energije, ali ne pretjerujte. Umjerenost je ključ za održavanje dobrog zdravlja.