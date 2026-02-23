Dnevni horoskop, Škorpion, 23. 02. 2026.

Ljubav: Intenzivne emocije danas mogu dovesti do dubokih razgovora s partnerom. Otvorenost u komunikaciji donosi blagostanje.

Posao: Moguće su promjene koje se odnose na dugoročne projekte. Iako izazovi mogu biti prisutni, uspjeh dolazi s strpljenjem.

Zdravlje: Osjetit ćete lagani pritisak zbog stresnih situacija. Potrudite se pronaći balans između posla i opuštanja.