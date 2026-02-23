Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 23. 02. 2026.
Ljubav: Danas bi moglo biti povoljnog vremena za emotivnu iskrenost. Provedite kvalitetno vrijeme s partnerom i obratite pažnju na njegove/njene potrebe.
Posao: Pred vama su važni poslovni koraci koji zahtijevaju posvećenost. Danas je pravo vrijeme za donošenje važnih odluka.
Zdravlje: Povećan stres može imati utjecaja na vašu fizičku energiju. Pokušajte se osloboditi napetosti kroz fizičku aktivnost.
