Dnevni horoskop, Jarac, 23. 02. 2026.

Ljubav: Danas bi moglo biti povoljnog vremena za emotivnu iskrenost. Provedite kvalitetno vrijeme s partnerom i obratite pažnju na njegove/njene potrebe.

Posao: Pred vama su važni poslovni koraci koji zahtijevaju posvećenost. Danas je pravo vrijeme za donošenje važnih odluka.

Zdravlje: Povećan stres može imati utjecaja na vašu fizičku energiju. Pokušajte se osloboditi napetosti kroz fizičku aktivnost.