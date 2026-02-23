Dnevni horoskop, Ribe, 23. 02. 2026.

Ljubav: Zajednički trenuci s partnerom mogu donijeti osjećaj ispunjenosti i zadovoljstva. Intimnost je na visokom nivou.

Posao: Poslovni rezultati mogu biti pozitivni ako ostanete strpljivi i dosljedni. Neka vas usmjere dugoročni ciljevi.

Zdravlje: Osjetit ćete potrebu za opuštanjem. Iskoristite dan za regeneraciju i brigu o sebi kako bi vaš um bio u miru.