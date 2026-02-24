Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 24. 02. 2026.
Ljubav: U odnosima se traži ravnoteža. Jedna odluka donosi emocionalno olakšanje. Harmonija se uspostavlja kroz kompromis. Osjeća se potreba za iskrenošću.
Posao: Suradnje dolaze u fokus. Diplomacija donosi prednost. Jedan razgovor otvara nove mogućnosti. Financijski aspekti zahtijevaju pažljivo planiranje.
Zdravlje: Psihička ravnoteža postaje prioritet. Umor se može pojaviti u večernjim satima. Tijelo traži laganiji ritam. Mir se pronalazi kroz sklad.
