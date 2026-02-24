Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 24. 02. 2026.
Ljubav: Osjećaji su duboki i intenzivni. Prošlost se nakratko vraća kroz sjećanja. U odnosima se traži sigurnost i potvrda. Nježnost postaje snažnija od riječi.
Posao: Intuicija vodi kroz poslovne izazove. Donosi se odluka koja je dugo odgađana. Stabilnost se gradi sporim, ali sigurnim koracima. Financijska situacija se stabilizira.
Zdravlje: Emocionalno stanje snažno utječe na tijelo. Osjeća se potreba za povlačenjem. Unutarnji mir donosi olakšanje. Ravnoteža se postiže kroz tišinu.
