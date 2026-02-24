Dnevni horoskop, Blizanci, 24. 02. 2026.

Ljubav: Komunikacija postaje ključni faktor u odnosima. Izgovorena istina donosi olakšanje. Moguće je neočekivano priznanje. Emocije se izražavaju otvorenije nego prije.

Posao: Informacije dolaze iz više smjerova. Donose se brze odluke. Jedan projekt dobiva novi zamah. Fleksibilnost se pokazuje presudnom.

Zdravlje: Mentalna aktivnost je pojačana. Potrebno je pronaći ravnotežu između misli i odmora. Umor se može osjetiti krajem dana. Kratki predah donosi jasnoću.