Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 24. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 24. 02. 2026.
Foto:

Ljubav: Stabilnost u odnosima donosi osjećaj sigurnosti. Jedan razgovor otvara vrata dubljem povjerenju. Emocionalna bliskost jača bez velikih riječi. U zraku se osjeća tiha, ali snažna povezanost.

Posao: Financijske teme zauzimaju središnje mjesto. Vrijednost uloženog truda postaje vidljiva. Dugoročni planovi dobivaju čvršće temelje. Strpljenje se pokazuje kao najjače oružje.

Zdravlje: Osjeća se potreba za fizičkom ravnotežom. Tijelo traži više odmora nego inače. Unutarnja napetost postupno se smanjuje. Stabilnost se vraća kroz rutinu.

