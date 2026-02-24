Dnevni horoskop, Djevica, 24. 02. 2026.

Ljubav: Analiziraju se sitni detalji u odnosu. Emocije se promatraju s dozom opreza. Jedna iskrena gesta mijenja percepciju. Povjerenje se gradi postupno.

Posao: Organizacija donosi osjećaj kontrole. Rješavaju se zaostale obveze. Preciznost se pokazuje presudnom. Financijska slika postaje jasnija.

Zdravlje: Naglašena je potreba za redom i disciplinom. Tijelo reagira na stres brže nego inače. Unutarnja napetost se smanjuje kroz rutinu. Stabilnost se vraća postupno.