Dnevni horoskop, Lav, 24. 02. 2026.
Ljubav: Pažnja je usmjerena na dinamiku odnosa. Ponos se stavlja u drugi plan. Izražavanje osjećaja donosi neočekivanu toplinu. Jedan susret ostavlja snažan dojam.
Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Prepoznaje se trud uložen proteklih tjedana. Autoritet se potvrđuje bez nametanja. Financijski pomak ulijeva sigurnost.
Zdravlje: Energija je snažna, ali neujednačena. Potrebno je usporavanje tempa. Tijelo traži više pažnje. Oporavak dolazi kroz ravnotežu aktivnosti i odmora.
