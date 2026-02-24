Dnevni horoskop, Lav, 24. 02. 2026.

Ljubav: Pažnja je usmjerena na dinamiku odnosa. Ponos se stavlja u drugi plan. Izražavanje osjećaja donosi neočekivanu toplinu. Jedan susret ostavlja snažan dojam.

Posao: Kreativnost dolazi do izražaja. Prepoznaje se trud uložen proteklih tjedana. Autoritet se potvrđuje bez nametanja. Financijski pomak ulijeva sigurnost.

Zdravlje: Energija je snažna, ali neujednačena. Potrebno je usporavanje tempa. Tijelo traži više pažnje. Oporavak dolazi kroz ravnotežu aktivnosti i odmora.