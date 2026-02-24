Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 02. 2026.

Ljubav: Intenzitet emocija raste. Tajne izlaze na svjetlo dana. Strast se miješa s potrebom za kontrolom. Duboka povezanost donosi transformaciju.

Posao: Donose se hrabre odluke. Rizik se procjenjuje hladne glave. Financijska pitanja zahtijevaju dodatnu pažnju. Autoritet se potvrđuje kroz djela.

Zdravlje: Energija je snažna, ali iscrpljujuća. Potreban je unutarnji balans. Tijelo reagira na emocionalne promjene. Oporavak dolazi kroz smirenje.