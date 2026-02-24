Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 02. 2026.
Ljubav: Intenzitet emocija raste. Tajne izlaze na svjetlo dana. Strast se miješa s potrebom za kontrolom. Duboka povezanost donosi transformaciju.
Posao: Donose se hrabre odluke. Rizik se procjenjuje hladne glave. Financijska pitanja zahtijevaju dodatnu pažnju. Autoritet se potvrđuje kroz djela.
Zdravlje: Energija je snažna, ali iscrpljujuća. Potreban je unutarnji balans. Tijelo reagira na emocionalne promjene. Oporavak dolazi kroz smirenje.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
BRUTALNA SMRT NA GROBLJU /
Tinejdžerica (14) na smrt izbola nepoznatu ženu pa policiji pokazala snimku ubojstva
KRAJ AVANTURE /
Sopić otkrio kako je prošao razgovor s predsjednicom Osijeka: 'To sam joj rekao'
'IMA PRAVO, ALI...' /
Pavliček: 'Nepomljivo mi je da nisam obaviješten o dolasku premijera Srbije u Vukovar'
MOOOLIM!? /
Kineski AI frapirao Hollywood, nerealno je što može: Ovako je napravio borbu Tysona i Alija
OSJETNO ZATOPLJENJE /
Stiglo je proljeće? Meteorologinja otkrila može li se vratiti zima: 'Evo što kažu prognoze'