Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 24. 02. 2026.
Ljubav: Intuicija vodi kroz emotivne situacije. Osjećaji se produbljuju. Jedna poruka donosi osmijeh. Romantična atmosfera je naglašena.
Posao: Kreativnost donosi prednost. Inspiracija se javlja u pravom trenutku. Financijska situacija zahtijeva oprez. Jedan projekt dobiva novu dimenziju.
Zdravlje: Emocionalna osjetljivost je pojačana. Tijelo reagira na promjene raspoloženja. Potrebno je više odmora. Unutarnji mir donosi stabilnost.
