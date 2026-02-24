Dnevni horoskop, Ribe, 24. 02. 2026.

Ljubav: Intuicija vodi kroz emotivne situacije. Osjećaji se produbljuju. Jedna poruka donosi osmijeh. Romantična atmosfera je naglašena.

Posao: Kreativnost donosi prednost. Inspiracija se javlja u pravom trenutku. Financijska situacija zahtijeva oprez. Jedan projekt dobiva novu dimenziju.

Zdravlje: Emocionalna osjetljivost je pojačana. Tijelo reagira na promjene raspoloženja. Potrebno je više odmora. Unutarnji mir donosi stabilnost.