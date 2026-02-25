Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 25. 02. 2026.
Ljubav: Pažnja okoline godi samopouzdanju. U odnosu se traži divljenje i priznanje. Slobodni privlače poglede bez mnogo truda. Strast je naglašena.
Posao: Ističu se liderske sposobnosti. Preuzima se inicijativa u važnom projektu. Pohvala dolazi iz neočekivanog smjera. Financijska situacija se stabilizira.
Zdravlje: Vitalnost je na zavidnoj razini. Ipak, potrebna je umjerenost. Pretjerivanje bi moglo izazvati iscrpljenost. Ravnoteža donosi dugotrajan učinak.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VIŠE OD POLA STOLJEĆA /
Fenomenalni Bodo/Glimt uspio ono što se ne pamti još od Cruyffova Ajaxa
nakon golijade /
Prekinuta crna serija hrvatskog trenera: San za ulazak u prvu ligu i dalje je tu
KAKO DALJE /
Znamo i prve potencijalne parove osmine finala: Evo tko s kim u odabranom društvu
'IRAN? BIT ĆE REAKCIJE' /
Tvrtko Jakovina kod Mojmire: 'Kako će ta zemlja u budućnosti izgledati, to je dramatično'
JE LI MOGUĆE OVO!? /
Kako oprati donje rublje dok ste na putu? Pa stavite ga u aparat za kavu. Mooolim!?