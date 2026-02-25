FREEMAIL
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 25. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 25. 02. 2026.
Ljubav: Pažnja okoline godi samopouzdanju. U odnosu se traži divljenje i priznanje. Slobodni privlače poglede bez mnogo truda. Strast je naglašena.

Posao: Ističu se liderske sposobnosti. Preuzima se inicijativa u važnom projektu. Pohvala dolazi iz neočekivanog smjera. Financijska situacija se stabilizira.

Zdravlje: Vitalnost je na zavidnoj razini. Ipak, potrebna je umjerenost. Pretjerivanje bi moglo izazvati iscrpljenost. Ravnoteža donosi dugotrajan učinak.

