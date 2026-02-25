FREEMAIL
Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 25. 02. 2026.
Foto:

Ljubav: Komunikacija postaje ključna tema dana. Izgovorene riječi imaju veću težinu nego inače. U odnosima se raspliću nesporazumi. Slobodni ulaze u zanimljiv flert.

Posao: Stižu nove informacije koje mijenjaju planove. Brzina razmišljanja donosi prednost. Uočava se prilika za suradnju. Kreativne ideje dobivaju podršku.

Zdravlje: Mentalna aktivnost je pojačana. Potrebno je više sna. Osjeća se lagana napetost u ramenima. Kratka šetnja donosi olakšanje.

