Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 25. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 25. 02. 2026.
Ljubav: Sigurnost u odnosima donosi osjećaj smirenosti. Partner pokazuje podršku na neočekivan način. Slobodni bi mogli primijetiti osobu koja ih promatra već neko vrijeme. Povjerenje se gradi polako, ali čvrsto.

Posao: Financijska situacija postaje jasnija. Razmatraju se dugoročne promjene. Stabilnost je važnija od brzog uspjeha. Cijeni se praktičnost i dosljednost.

Zdravlje: Organizam traži ravnotežu. Više pažnje posvećuje se prehrani. Umor se povlači nakon kvalitetnog odmora. Osjeća se potreba za boravkom u prirodi.

