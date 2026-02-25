Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 25. 02. 2026.
Ljubav: Sigurnost u odnosima donosi osjećaj smirenosti. Partner pokazuje podršku na neočekivan način. Slobodni bi mogli primijetiti osobu koja ih promatra već neko vrijeme. Povjerenje se gradi polako, ali čvrsto.
Posao: Financijska situacija postaje jasnija. Razmatraju se dugoročne promjene. Stabilnost je važnija od brzog uspjeha. Cijeni se praktičnost i dosljednost.
Zdravlje: Organizam traži ravnotežu. Više pažnje posvećuje se prehrani. Umor se povlači nakon kvalitetnog odmora. Osjeća se potreba za boravkom u prirodi.
