Dnevni horoskop, Rak, 25. 02. 2026.

Ljubav: Emocije su duboke i intenzivne. Prisjećanje na prošlost budi nostalgiju. U vezi se traži potvrda osjećaja. Slobodni razmišljaju o staroj simpatiji.

Posao: Intuicija vodi prema dobrim potezima. Diskretno se promatra situacija u radnom okruženju. Neki planovi ostaju skriveni. Strpljenje se pokazuje isplativim.

Zdravlje: Osjetljivost organizma je naglašena. Potrebna je emocionalna stabilnost. Više pažnje usmjerava se na odmor. Unutarnji mir donosi olakšanje.