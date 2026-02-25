FREEMAIL
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 25. 02. 2026.

Dnevni horoskop, Rak, 25. 02. 2026.
Foto:

Ljubav: Emocije su duboke i intenzivne. Prisjećanje na prošlost budi nostalgiju. U vezi se traži potvrda osjećaja. Slobodni razmišljaju o staroj simpatiji.

Posao: Intuicija vodi prema dobrim potezima. Diskretno se promatra situacija u radnom okruženju. Neki planovi ostaju skriveni. Strpljenje se pokazuje isplativim.

Zdravlje: Osjetljivost organizma je naglašena. Potrebna je emocionalna stabilnost. Više pažnje usmjerava se na odmor. Unutarnji mir donosi olakšanje.

