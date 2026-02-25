Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 25. 02. 2026.
Ljubav: Analiziraju se sitni detalji u odnosu. Razgovor donosi razjašnjenje. Slobodni primjećuju osobu sličnih vrijednosti. Povjerenje se gradi postupno.
Posao: Organizacija je na visokoj razini. Rješavaju se zaostali zadaci. Preciznost donosi priznanje nadređenih. Planovi se provode bez pogreške.
Zdravlje: Osjeća se potreba za detoksikacijom. Tijelo traži laganiju rutinu. Manje tegobe brzo prolaze. Stabilnost se vraća.
