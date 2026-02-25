Dnevni horoskop, Jarac, 25. 02. 2026.

Ljubav: Ozbiljnost dominira odnosima. U vezi se planira budućnost. Slobodni razmišljaju o stabilnoj osobi. Emocije se pokazuju oprezno.

Posao: Fokus je na dugoročnim ciljevima. Autoritet se poštuje. Trud iz prošlosti donosi prve rezultate. Financijska sigurnost postaje realnija.

Zdravlje: Osjeća se potreba za disciplinom. Tijelo reagira na umor. Potrebno je više sna. Stabilnost se postiže rutinom.