Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 25. 02. 2026.
Ljubav: Ozbiljnost dominira odnosima. U vezi se planira budućnost. Slobodni razmišljaju o stabilnoj osobi. Emocije se pokazuju oprezno.
Posao: Fokus je na dugoročnim ciljevima. Autoritet se poštuje. Trud iz prošlosti donosi prve rezultate. Financijska sigurnost postaje realnija.
Zdravlje: Osjeća se potreba za disciplinom. Tijelo reagira na umor. Potrebno je više sna. Stabilnost se postiže rutinom.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
VIŠE OD POLA STOLJEĆA /
Fenomenalni Bodo/Glimt uspio ono što se ne pamti još od Cruyffova Ajaxa
nakon golijade /
Prekinuta crna serija hrvatskog trenera: San za ulazak u prvu ligu i dalje je tu
KAKO DALJE /
Znamo i prve potencijalne parove osmine finala: Evo tko s kim u odabranom društvu
'IRAN? BIT ĆE REAKCIJE' /
Tvrtko Jakovina kod Mojmire: 'Kako će ta zemlja u budućnosti izgledati, to je dramatično'
JE LI MOGUĆE OVO!? /
Kako oprati donje rublje dok ste na putu? Pa stavite ga u aparat za kavu. Mooolim!?